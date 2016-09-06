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Обама: провокации КНДР приведут к ее дальнейшей изоляции

Международная панорама
6 сентября, 16:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
"Они нарушают обязательства Северной Кореи на международном уровне", - заявил американский лидер
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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Последующие провокации властей КНДР приведут к большему давлению международного сообщества и дальнейшей изоляции страны. Об этом заявил в Лаосе президент США Барак Обама по итогам переговоров с лидером Республики Корея (РК) Пак Кын Хе.

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"Северная Корея должна знать, что провокации приведут только к еще большему давлению и дальнейшему усилению ее изоляции, - приводит Белый дом слова главы государства. - Но если они (власти КНДР) готовы признать свои международные обязательства и необходимость денуклеаризации Корейского полуострова, то возможности для нашего диалога с ними существуют. Мы не заинтересованы в агрессивном подходе по отношению к Северной Корее".

Обама сообщил, что одной из главных тем переговоров с президентом РК были недавние "провокационные" ракетные испытания Пхеньяна. "Они нарушают обязательства Северной Кореи на международном уровне. Ее ядерные и ракетные программы представляют собой угрозу не только для РК, но и Японии, других союзников и партнеров в регионе и Соединенных Штатов", - отметил хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон и Сеул будут "активно сотрудничать по последним введенным ООН санкциям (в отношении КНДР)".

Как проинформировала в свою очередь пресс-служба президента РК, Пак Кын Хе и Обама продолжат контакты с Китаем в контексте ракетно-ядерной программы КНДР. "На переговорах в столице Лаоса два лидера подтвердили, что продолжат политику сдерживания в отношении Северной Кореи путем объединения своих оборонных способностей и развертывания американской системы ПРО на юге Корейского полуострова, - отмечается в заявлении. - Стороны также согласились с необходимостью продолжать контакты с Пекином по проблеме КНДР".

Встреча Обамы и Пак Кын Хе состоялась на следующий день после произведенных КНДР пусков трех баллистических ракет типа "Нодон" ("Хвасон-7"). Они пролетели около 1 тысячи км и упали в зоне идентификации японских ПВО.

Власти РК в начале июля приняли принципиальное решение о развертывании американского комплекса ПРО THAAD на юге Корейского полуострова. Эта система предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Предлогом для размещения подразделения THAAD на постоянной основе стало противодействие "ракетно- ядерной угрозе" со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

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Ядерные испытания в КНДР
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