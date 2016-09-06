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Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot для национальной системы ПРО

Международная панорама
6 сентября, 15:57 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В апреле прошлого года правительство Польши, сформированное партией "Гражданская платформа", выбрало компанию Raytheon - производителя ЗРК Patriot поставщиком для национальной системы ПРО
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ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польша приняла решение отправить в США заявку на поставки в республику зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для национальной системы противоракетной обороны "Висла". Об этом заявил сегодня министр обороны республики Антоний Мачеревич на пресс-конференции по итогам церемонии открытия XXIV Международного салона оборонной промышленности в городе Кельце.

"Я подписал сегодня решение об отправке правительству США и американской компании Raytheon заявки на заказ системы Patriot для программы "Висла", - сказал он. Речь идет о восьми системах. До 2019 года будут поставлены две батареи". По его словам, шесть остальных будут приобретены после 2020 года.

Мачеревич отметил, что как минимум 50% производства ЗРК будет осуществляться силами польского оборонно-промышленного комплекса. "Это выгодное для польской экономики и армии соглашение", - указал он.

На Международном салоне оборонной промышленности свою продукцию демонстрируют свыше 600 производителей из 30 стран - США, Китая, Японии, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Украины и Израиля.

В апреле прошлого года правительство Польши, сформированное партией "Гражданская платформа", выбрало компанию Raytheon - производителя ЗРК Patriot поставщиком для национальной системы ПРО. В конкурсе на поставку Польше данных систем участвовал также итальяно-французский концерн Eurosam, который выпускает системы SAMP/T. После прихода к власти осенью прошлого года партии "Закон и справедливость" новый министр обороны Мачеревич заявил, что договоренности предшественников по ЗРК Patriot правительство не удовлетворяют. По его словам, сроки поставок слишком затянуты, а цена чрезмерно высока.

Проект "Висла" предусматривает приобретение восьми батарей ЗРК средней дальности. Каждая из них будет оснащена ракетами GEM-T i PAC-3 MSE. Их число Министерство обороны пока не называет. По оценке экспертов, проект "Висла" обойдется Варшаве в 10-12 млрд злотых (2,5-3 млрд долларов).

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