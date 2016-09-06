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В Эстонии утверждают, что российский самолет Ан-72 нарушил воздушное пространство

Международная панорама
6 сентября, 16:08 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 6, сентября. /ТАСС
"МИД во вторник вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту", - утверждают Силы обороны
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ТАЛЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Самолет ВКС России Ан-72 нарушил 5 сентября воздушное пространство Эстонии. С таким утверждением выступили  Силы обороны Эстонии.

"Вчера в 18:23 в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел самолет ВС РФ Ан-72. Самолет оставался в воздушном пространстве Эстонии почти полторы минуты", - говорится в сообщении.

По версии ведомства, транспондер российского самолета был включен, однако план полета представлен не был, и самолет не поддерживал радиосвязь с эстонскими диспетчерами.

"МИД во вторник вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту", - утверждают Силы обороны.

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