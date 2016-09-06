В центре Пномпеня прогремел взрыв, три человека пострадали

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ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Как минимум три человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в самом центре камбоджийской столицы. Как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные правоохранительные органы, сдетонировало взрывное устройство.
"Инцидент произошел на одном из перекрестков района Чамкамон, также были повреждены находящиеся поблизости автомобили", - отмечается в заявлении полиции.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов во главе с начальником управления полиции Пномпеня Чуон Сованом. Полиция выясняет причины инцидента, ведется следствие.