В аэропорту Лондон-Сити задержаны девять участников акции протеста

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ЛОНДОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Сотрудники лондонской полиции задержали всех девятерых активистов движения за права человека Black Lives Matter в международном аэропорту Лондон-Сити, которые блокировали взлетно- посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщили в Службе столичной полиции.
"Офицеры полиции вели переговоры с протестующими, которые приковали себя друг к другу", - сообщила пресс- служба лондонской полиции. После того, как переговоры не увенчались успехом, правоохранители силой развели протестующих и произвели их задержание. "Девять человек были арестованы. Все они были доставлены в полицейские участки для проведения следственных мероприятий", - уточнили в ведомстве.
В результате действий манифестантов, которые пробрались ранним утром на территорию аэропорта и приковали друг друга на ВПП, 120 рейсов были отменены, отложены или перенаправлены из Лондон-Сити в другие аэропорты. Сейчас воздушная гавань готовится приступить к работе в нормальном режиме. Акция протеста проводилась в связи с гибелью более 3 тысяч мигрантов в Средиземном море. Ранее представители Black Lives Matter перекрывали важные транспортные артерии в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Ноттингеме, чтобы почтить, по их словам, "память тех, кто умер в заключении, а также выразить протест против продолжающегося насилия на расовой почве".
Лондон-Сити расположен почти в пяти км от международного финансового центра - лондонского Сити. В 2015 году услугами этого аэропорта воспользовались 4,3 млн человек.