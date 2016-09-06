Корабль ВМС США сменил курс после приближения к нему военного судна Ирана

Поездка Папы Римского в Баку пройдет под девизом "Все мы - братья"Общество 6 сентября, 19:45
Путин рассчитывает, что костяк команды "Единой России" сохранится в новом составе ГосдумыПолитика 6 сентября, 19:32
Губернатор Московской области посетил стенд холдинга "Швабе" на выставке "Армия-20162Швабе. Сила света 6 сентября, 19:18
Воздушный пилотаж на "Армии-2016": видео из кабины истребителей Су-30 и Су-35Армия и ОПК 6 сентября, 19:15
Акинфеев побил национальный рекорд по количеству игр за футбольную сборную среди вратарейСпорт 6 сентября, 19:11
Турция попросила РФ и другие страны содействовать операции "Щит Евфрата"Международная панорама 6 сентября, 19:06
Путин: инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 5,7-5,9%Экономика и бизнес 6 сентября, 19:01
Матч с ганцами стал для Василия Березуцкого 100-м в составе сборной РоссииСпорт 6 сентября, 19:00
Путин: в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинетыОбщество 6 сентября, 18:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Корабль ВМС США вынужден был сменить курс после приближения к нему иранского военного судна на расстояние в 91,4 метра в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как проинформировали его источники в Пентагоне, инцидент произошел 4 сентября. Американцы трижды пытались установить контакт с иранцами по радиосвязи, но не получили никакого ответа. Пентагон назвал произошедшее "небезопасным и непрофессиональным" поступком со стороны военнослужащих Исламской Республики.
Ранее телекомпания Fox News сообщила, что между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошло 30 инцидентов, при этом за первые шесть месяцев зарегистрировано 19 таких происшествий.