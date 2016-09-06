Корабль ВМС США сменил курс после приближения к нему военного судна Ирана

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Корабль ВМС США вынужден был сменить курс после приближения к нему иранского военного судна на расстояние в 91,4 метра в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как проинформировали его источники в Пентагоне, инцидент произошел 4 сентября. Американцы трижды пытались установить контакт с иранцами по радиосвязи, но не получили никакого ответа. Пентагон назвал произошедшее "небезопасным и непрофессиональным" поступком со стороны военнослужащих Исламской Республики.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошло 30 инцидентов, при этом за первые шесть месяцев зарегистрировано 19 таких происшествий.