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Корабль ВМС США сменил курс после приближения к нему военного судна Ирана

Международная панорама
6 сентября, 18:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Американцы трижды пытались установить контакт с иранцами по радиосвязи, но не получили никакого ответа
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© Mass Communication Specialist 2nd Class M. J. Lieberknecht/U.S. Navy via AP

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Корабль ВМС США вынужден был сменить курс после приближения к нему иранского военного судна на расстояние в 91,4 метра в Персидском заливе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как проинформировали его источники в Пентагоне, инцидент произошел 4 сентября. Американцы трижды пытались установить контакт с иранцами по радиосвязи, но не получили никакого ответа. Пентагон назвал произошедшее "небезопасным и непрофессиональным" поступком со стороны военнослужащих Исламской Республики.

Ранее телекомпания Fox News сообщила, что между ВМС США и Ирана в Персидском заливе с начала года произошло 30 инцидентов, при этом за первые шесть месяцев зарегистрировано 19 таких происшествий.

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Корабль ВМС США произвел предупредительные выстрелы при приближении иранских катеров

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