В Италии задержали анархистов, подозреваемых в терроризме

РИМ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Семь человек арестованы по подозрению в террористической деятельности в трех городах Италии. Об этом со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики сообщил телеканал Rai News.

В Риме, Турине и Пескаре задержаны активисты подпольной организации "Неформального объединения анархистов". Им вменяется в вину подготовка терактов в разных регионах страны. Всего по делу проходят 15 подозреваемых: семеро из них помещены в следственные изоляторы, а у остальных взяты подписки о невыезде.

Речь идет о взрывах трех самодельных бомб: одной в туринском районе Крочетта 5 марта 2007 года и двух в казарме карабинеров в Фоссано 2 июня 2006 года. Первые данные следствия были получены после покушения 2007 года, когда ранения получил инженер Роберто Адинольфи, управляющий ядерным концерном Ansaldo Nucleare. Собрано множество документов, включая листовки идеологического характера, указывается в сообщении.