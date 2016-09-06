Генсек ООН призвал КНДР прекратить провокации

ООН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает очередные ядерные испытания КНДР явным нарушением резолюций Совета Безопасности всемирной организации, а также призывает Пхеньян прекратить провокационные действия и вернуться на путь ядерного разоружения. Об этом заявил сегодня журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, пуски баллистических ракет - это "явное нарушение существующих резолюций Совета Безопасности", и генсек поддерживает сплоченный призыв международного сообщества к КНДР "прекратить дальнейшие провокации и вернуться на путь денуклеаризации".

5 сентября КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. Они пролетели около 1 тысячи км и упали в воду недалеко от побережья Японии. В последнее время Пхеньян активизировал испытания стратегических вооружений: 24 августа в присутствии Ким Чен Ына с подводной лодки была запущена баллистическая ракета "Пуккыксон" ("Полярная звезда").