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Генсек ООН призвал КНДР прекратить провокации

Международная панорама
6 сентября, 19:58 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Пан Ги Мун также призвал КНДР вернуться на путь денуклеаризации
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ООН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает очередные ядерные испытания КНДР явным нарушением резолюций Совета Безопасности всемирной организации, а также призывает Пхеньян прекратить провокационные действия и вернуться на путь ядерного разоружения. Об этом заявил сегодня журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, пуски баллистических ракет - это "явное нарушение существующих резолюций Совета Безопасности", и генсек поддерживает сплоченный призыв международного сообщества к КНДР "прекратить дальнейшие провокации и вернуться на путь денуклеаризации".

5 сентября КНДР осуществила пуски трех баллистических ракет в акваторию Японского моря. Они пролетели около 1 тысячи км и упали в воду недалеко от побережья Японии. В последнее время Пхеньян активизировал испытания стратегических вооружений: 24 августа в присутствии Ким Чен Ына с подводной лодки была запущена баллистическая ракета "Пуккыксон" ("Полярная звезда").

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