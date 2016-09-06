Орбан: Европа должна защищаться перед лицом миграционного кризиса

ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Европа привлекает потоки мигрантов, которые могут разрушить существующий в регионе уклад, поэтому ей нужно защищаться. Об этом заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принявший участие в работе первого дня XXVI Экономического форума в польском городе Крыница-Здруй.

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По его словам, причина миграционного кризиса - это не только боевые действия в ряде регионов Африки и Ближнего Востока. "Причина миграции в том, что Европа слаба, но богата - она обеспечила себе хорошую жизнь, которую хотят получить и другие", - отметил Орбан.

"Если мы не будем защищать то, что у нас есть, если не будет понятно, что существует определенный порядок приезда в Европу, мы потеряем все, для чего работали в последнее время", - добавил он.

В то же время глава венгерского правительства выступил за оказание помощи нуждающимся. "Мы представляем страны христианской культуры и не можем вести себя как люди, у которых камень вместо сердца, - указал он. - По вопросу мигрантов у нас противоречивые чувства и эмоции, мы чувствуем себя под угрозой, но одновременно сочувствуем этим людям. Однако помогать нужно там, где есть проблемы, а не привозить эти проблемы сюда, как это происходит сейчас в Европе".

Экономический форум в городе Крыница-Здруй - ежегодная конференция, в ходе которой обсуждаются наиболее актуальные вопросы международной политики, экономики и финансов, энергетики и науки. Тема нынешнего форума - "Европа перед лицом вызовов - объединены или разделены". В дискуссиях принимают участие более трех тыс. гостей из Европы, Центральной Азии, США - политики, эксперты, предприниматели, журналисты.

Орбан, как и другие премьеры стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), принял участие в дискуссии "Центральная и Восточная Европа - можем ли мы говорить одним голосом".

Соглашение ЕС и Турции © AP Photo/Petros Giannakouris, File В середине марта ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе. Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.



С 4 апреля, в соответствии с соглашением, все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой территории, отправляются назад в Турцию. ЕС же принимает напрямую с территории Турции беженцев, проверенных турецкой миграционной службой, получивших легальный статус и имеющих пакет соответствующих документов. Обмен нелегалов на лиц, получивших статус беженца, осуществляться по принципу "один на одного".

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