США обеспокоены решением властей РФ причислить "Левада- Центр" к списку иноагентов

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ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Власти США "глубоко встревожены" решением Министерства юстиции России включить "Аналитический Центр Юрия Левады" в перечень организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента США Марк Тонер.
При этом он подтвердил, что у администрации США, как она уже неоднократно сигнализировала в прошлом, сохраняются претензии и к самому российскому закону об иностранных агентах. Это законодательство не идентично аналогичному в США, утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.