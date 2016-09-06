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Опрос: Трампа поддерживают белые мужчины, Клинтон - женщины и темнокожие

Международная панорама
6 сентября, 22:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Трампа поддерживают 54% белых избирателей и 17% темнокожих, у Клинтон уровень поддержки среди темнокожих избирателей - 70%, а среди белых - 33%
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пользуется наибольшей поддержкой среди белых американцев, в то время как его соперница - кандидат на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон - среди темнокожих американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения телекомпании CNN и исследовательской службы ORC, согласно которым Трамп в целом опережает Клинтон в соотношении 45% к 43%.

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Среди тех американцев, кто с высокой долей вероятности примет участие в голосовании 8 ноября, Трампа поддерживают 52% мужчин и 38% женщин, в то время как у Клинтон эти показатели соответственно 32% и 52%. Трампа поддерживают 54% белых избирателей и 17% темнокожих, у Клинтон уровень поддержки среди темнокожих избирателей - 70%, а среди белых - 33%.

Организаторы опроса выяснили также отношение избирателей к двум явным аутсайдерам - кандидату Либертарианской партии Гэри Джонсону и кандидату "зеленных" Джилл Стейн: уровень поддержки у Джонсона - около 7%, а у Стейн - 2%. Около 3% участников опроса не высказали своего мнения по поводу участников борьбе за пост президента.

Во втором опросе CNN и исследовательской службы ORC участников просили сделать выбор только между Клинтон и Трампом. По итогам этого опроса Трампа поддержали 49%, а Клинтон - 48%.

Согласно опубликованному во вторник опросу газеты Los Angeles Times и Университета Южной Калифорнии, оба основных претендента - Клинтон и Трамп - имеют одинаковый уровень поддержки - по 44%, а опрос телекомпании NBC и исследовательской службы SM дает преимущество Клинтон в соотношении 41% к 37%.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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