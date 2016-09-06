Госдеп: на переговорах РФ и США по Сирии наблюдается прогресс

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство считает, что на переговорах России и США по Сирии, в том числе о возможности налаживания двустороннего военного антитеррористического сотрудничества в этой арабской стране, наблюдается прогресс. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"Мы продолжаем чувствовать, что добиваемся прогресса по определенным остающимся вопросам", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя ход диалога с Россией по Сирии. Однако, заявил он, в Вашингтоне убеждены, что, "с учетом важности данной договоренности, к которой мы стремимся, с учетом воздействия данной договоренности, к которой мы стремимся", на реальное положение дел в Сирии, "абсолютно важно иметь ясное понимание насчет пути вперед".

При этом Тонер сначала утверждал, что администрация США не согласится на "менее чем идеальную сделку" с Россией по Сирии. Однако, отвечая на дальнейшие вопросы на эту тему, он фактически признал, что выразился не вполне удачно, и что практически все дипломатические соглашения, включая разрабатывающееся Москвой и Вашингтоном по Сирии, являются результатом компромисса и готовности участвующих сторон идти на уступки друг другу.

"Мы продолжаем вести с Россией обсуждения того, как внедрить (в Сирии) более прочный общенациональный режим прекращения огня,.. как вновь запустить (межсирийский) политический процесс в Женеве", - сказал сотрудник Госдепартамента США. Он отказался уточнять, в чем заключаются сохраняющиеся разногласия между Россией и США по Сирии и строить прогнозы по поводу того, как скоро могут быть завершены такие переговоры.