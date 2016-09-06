Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: на переговорах РФ и США по Сирии наблюдается прогресс

Международная панорама
6 сентября, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
При этом замглавы пресс-службы ведомства Марк Тонер сначала утверждал, администрация США не согласится на "менее чем идеальную сделку" с Россией по Сирии
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское правительство считает, что на переговорах России и США по Сирии, в том числе о возможности налаживания двустороннего военного антитеррористического сотрудничества в этой арабской стране, наблюдается прогресс. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.

"Мы продолжаем чувствовать, что добиваемся прогресса по определенным остающимся вопросам", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя ход диалога с Россией по Сирии. Однако, заявил он, в Вашингтоне убеждены, что, "с учетом важности данной договоренности, к которой мы стремимся, с учетом воздействия данной договоренности, к которой мы стремимся", на реальное положение дел в Сирии, "абсолютно важно иметь ясное понимание насчет пути вперед".

При этом Тонер сначала утверждал, что администрация США не согласится на "менее чем идеальную сделку" с Россией по Сирии. Однако, отвечая на дальнейшие вопросы на эту тему, он фактически признал, что выразился не вполне удачно, и что практически все дипломатические соглашения, включая разрабатывающееся Москвой и Вашингтоном по Сирии, являются результатом компромисса и готовности участвующих сторон идти на уступки друг другу.

"Мы продолжаем вести с Россией обсуждения того, как внедрить (в Сирии) более прочный общенациональный режим прекращения огня,.. как вновь запустить (межсирийский) политический процесс в Женеве", - сказал сотрудник Госдепартамента США. Он отказался уточнять, в чем заключаются сохраняющиеся разногласия между Россией и США по Сирии и строить прогнозы по поводу того, как скоро могут быть завершены такие переговоры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
5
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
6
Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018
7
Тимошенко назвала выступление Порошенко в Раде долгим и невнятным
Темы дня
Реклама