Тимошенко назвала выступление Порошенко в Раде долгим и невнятным

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КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала выступление президента Украины Петра Порошенко в Раде долгим и невнятным.
"Что касается президента, то я помню еще советские времена. Вот тогда, чем хуже были дела, тем длиннее были выступления политических лидеров", - сказала она в эфире украинского телеканала News One. При этом Тимошенко отметила, что "долгое и невнятное выступление сделал президент".
Лидер "Батькивщины" добавила, что надо анализировать речь президента не на предмет того, что он сказал, а про то, что он не сказал.
Тимошенко подчеркнула, что он (президент) "полностью обошел своим вниманием состояние дел в стране. Как живет человек, что реальные доходы людей за 2,5 года практически в 2,5 раза уменьшились. Пенсии заморожены, а все, что люди покупают, поднялось от трех до 10 раз в цене и президент сделал вид, что это все нормально".
Ранее во вторник глава украинского государства выступил с речью по ситуации во внутренней и внешней политике страны перед депутатами Верховной рады на открытии пятой сессии парламента.