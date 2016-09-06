Аваков не исключает, что сотрудники "Интера" сами устроили пожар в студии

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков не исключает, что сотрудники телеканала "Интер" сами устроили поджог в одном из своих зданий в Киеве.

"Есть и такая версия - поджог, устроенный самим каналом", - сказал он в эфире украинского телеканала "24".

Аваков аргументировал тем, что руководство "Интера" по требованию полиции не предоставило записи с телекамер, а когда они были изъяты, то оказалось, что эти кадры "тщательно залиты водой". "Эти и другие факты вызывают некоторое смущение", - заметил глава МВД.

Аваков отметил, что "понимает" беспокойство мирового сообщества по поводу событий, связанных с "Интером". В этой связи он подчеркнул, что украинская сторона попытается "обеспечить порядок, чтобы журналисты и телеканалы могли беспрепятственно работать". В то же время, по словам министра, необходимо также предпринять шаги, чтобы "телеканалы не вели антигосударственную политику".

Ранее глава Нацполиции по Киеву Андрей Крищенко сообщил, что одна из главных версий причин пожара в здании телеканала умышленный поджог. "Разрабатывается несколько версий. Умышленный поджог - это практически основная версия", - сказал он.

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию. Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.