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Виктор Орбан назван "Человеком года" на экономическом форуме в Польше

Международная панорама
6 сентября, 23:35 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Почетную награду традиционно вручают на форуме за достижения, имевшие большое значение в регионе Центральной и Восточной Европы
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ВАРШАВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил премию "Человек года" на проходящем в польском городе Крыница-Здруй XXVI Международном экономическом форуме.

Почетную награду традиционно вручают на форуме за достижения, имевшие большое значение в регионе Центральной и Восточной Европы. Ранее ее получали занимавший пост премьер-министра республики Дональд Туск, бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, первый президент Чехии Вацлав Гавел и бывший глава Европарламента Ежи Бузек. В прошлом году почетного звания удостоился лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский.

Экономический форум на юге Польши проходит уже в 26-й раз. Ежегодно здесь встречаются около трех тысяч политиков, экспертов, аналитиков и представителей неправительственных организаций из Европы, Азии и США, чтобы обсудить насущные проблемы мировой экономики и другие вопросы. На этот раз для участников форума организовано более 100 круглых столов на самые разные темы - от макроэкономики до инноваций, от международной политики до сотрудничества регионов, от проблем энергетики до охраны здоровья.

Форум в курортном городке Крыница-Здруй завершится 8 сентября.

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