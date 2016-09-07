Контактная группа впервые соберется после прекращения огня в Донбассе с 1 сентября

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в среду соберется в Минске на очередное заседание впервые после объявленного с 1 сентября режима тишины на линии разделения сторон в Донбассе. Согласование этого документа на предыдущей встрече в Минске стало первым позитивным результатом в работе группы за последние несколько месяцев, когда застопорились переговоры не только по политическим вопросам мирного плана, но и по вопросам безопасности и обмена пленными.

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Еще больше усугубил ситуацию кризис в российско-украинских отношениях. После провокации украинских диверсантов в Крыму президент РФ Владимир Путин отказался встречаться в нормандском формате с президентом Украины "на полях" саммита в Китае.

В этих условиях перспективы минского процесса стали одной из самых главных тем международной повестки. Участники встречи глав МИД европейских стран 1 сентября в Потсдаме (в формате ОБСЕ) и неформальной встречи министров 28 европейских стран в Братиславе 2 сентября были единодушны в признании минских договоренностей в качестве главного инструмента достижения мира на Украине.

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз подчеркнул необходимость выполнить политическую часть "дорожной карты" урегулирования, пояснив, что это касается законов о местных выборах, амнистии, предоставления особого статуса Донбассу.

При этом прекращение огня, по мнению главы МИД ФРГ, создает условия для прогресса в переговорах по всем вопросам.

Обмен пленными: необходим закон об амнистии

Важнейшим вопросом в работе контактной группы остается обмен пленными. В течение последних пяти месяцев сторонам не удавалось согласовать подходы по этой проблеме, в итоге освобождение пленных с обеих сторон практически не проводилось.

Разногласия сторон заключаются в том, что Киев, удерживая на порядок больше пленных, чем провозглашенные республики Донбасса, отказывается осуществить обмен в формате "всех на всех", как предписывают минские соглашения. Так, по данным, которые привел в понедельник полпред ДНР Денис Пушилин на круглом столе в ТАСС, у Киева остается в плену свыше 600 человек, в ДНР - чуть более 40.

Но даже если украинская сторона согласится провести обмен "всех на всех", это не решит проблему до тех пор, пока не будет принят закон об амнистии, считают в Донбассе. "Если не будет закона об амнистии, то даже если мы всех на всех обменяем, через одну - две недели ситуация вернется к тому, что будут новые задержанные, новые заключенные", - подчеркнул полпред ДНР.

При этом Пушилин отметил, что, несмотря на активную пропагандистскую кампанию в СМИ, Киев до сих пор не делал Донецку никаких официальных предложений по обмену "всех на всех". А те предложения, что время от времени "муссируются" в СМИ, в формате контактной группы в Минске ни разу не обсуждались.

Воды до сих пор нет

Работа экономической подгруппы сводится фактически к латанию отдельных дыр в хозяйственной жизни региона. Более глобальных задач по восстановлению экономики региона Киев, похоже, ставить не собирается. Об этом, в частности, свидетельствует утвержденная на прошлой неделе правительством Украины стратегия развития Донбасса. Этот документ, который анонсировался властями как программа экономической реинтеграции Донбасса, в действительности, как оказалось, затрагивает проблемы восстановления инфраструктуры и преодоления кризиса только на подконтрольных Киеву территориях.

Тех же подходов придерживается украинская сторона и в рамках контактной группы. Как отметил полпред провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего, Киев проявляет готовность решать только те вопросы, которые непосредственного затрагивают жизнь в подконтрольных ему районах. Так, по его словам, прошло полгода, как были восстановлены линии электропередачи "Коммунарская-1", "Коммунарская-2" в Луганской области, но они до сих пор полноценно на работают. "Киев восстанавливает только те вещи, которые критически важны для функционирования каких-то украинских субъектов. Только эти линии восстанавливаются и запускаются в работу", - сказал он.

Длительное время в центре внимания экономической подгруппы находился и вопрос о восстановлении водоснабжения Луганской области. На прошлой встрече Мартин Сайдик сообщил наконец о принципиальном решении проблемы. Однако, как сообщил в понедельник Дейнего, "воды с Петровского водозабора до сих пор нет".

Перспективы политической повестки

Обсуждение политической повестки в рамках контактной группы все последнее время остается практически безрезультатным.

На словах Киев поддерживает и минский, и нормандский формат, заявляет о приверженности политико-дипломатическим методам реинтеграции Донбасса. Об этом, в частности, заявлял накануне президент Петр Порошенко в своем обращении к депутатам по случаю открытия новой сессии парламента. Однако, по мнению экспертов, законы о выборах в Донбассе и об особом статусе региона, которые предписывает принять "Минск-2", во время очередной сессии парламента принять, скорее всего, опять не удастся.

На практике действия Киева оставляют мало надежд на сколько-нибудь скорое продвижение в политическом урегулировании. Недавние заявления главы МИД Павла Климкина свидетельствуют о том, что Киев по-прежнему интерпретирует минские соглашения по-своему, переосмысливая закрепленные в нем обязательства и произвольно меняя заложенную в документе последовательность шагов. Так, в интервью Deutsche Welle на прошлой неделе Климкин вновь поставил под сомнение перспективы предоставления особого статуса Донбассу. "Если мы предоставим Донбассу автономию, как того хочет Россия, это будет путем к федерализации Украины, к ее ослаблению и разделению", - заявил он.

А диалог о проведении в Донбассе "открытых и честных выборов", по мнению министра, можно начинать только после того, как в регионе полностью прекратятся обстрелы и вся территория, а также часть границы с Россией будет контролироваться ОБСЕ. Между тем эта позиция, как много раз подчеркивали в Москве, противоречит тому, что записано в минских соглашениях: контроль за границей должен быть передан Киеву после выборов местной власти в Донбассе и вступления в силу закона об особом статусе региона на постоянной основе.