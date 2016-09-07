Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генеральный секретарь НАТО обсудит в Грузии вопросы сотрудничества и интеграции в Альянс

Международная панорама
7 сентября, 1:39 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Материал из 1 страницы

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в рамках начинающегося в среду двухдневного визита в Грузию обсудит вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил в интервью телекомпании "Рустави-2" специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Будут обсуждены вопросы реализации пакета сотрудничества НАТО с Грузией", принятого на Уэльском саммите организации в сентябре 2014 года, уточнил он. "Визит генсека в Тбилиси является свидетельством поддержки страны со стороны Альянса", - подчеркнул Аппатурай.

По данным Государственного министерства Грузии по вопросам евроатлантической интеграции, в среду же в Тбилиси состоится заседание комиссии НАТО - Грузия с участием премьер-министра Георгия Квирикашвили.

Генсек НАТО проведет встречи с главой кабинета министров, президентом Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, главой МИД Михаилом Джанелидзе, министром обороны Леваном Изория, руководителями ряда неправительственных организаций. Столтенберг также выступит перед студентами вузов столицы республики.

Визит генсека НАТО в Грузию будет вторым по счету. 26-27 августа 2015 года Столтенберг побывал в Тбилиси, провел встречи с руководителями Грузии и посоветовал им "продолжить диалог с Россией". "Я и НАТО по-прежнему призываем руководство Грузии продолжать диалог с РФ, такой диалог нужен", - сказал он.

С конца 1990-х годов Грузия сотрудничает с НАТО в рамках программ альянса. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите организации в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом альянса. Этот курс на интеграцию в НАТО был продолжен при президенте Михаиле Саакашвили и новом правительстве, пришедшем к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах 1 октября 2012 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Грузия
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирм
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
6
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
7
Путин считает визит короля Бахрейна в РФ очень своевременным и важным
Темы дня
Реклама