Генеральный секретарь НАТО обсудит в Грузии вопросы сотрудничества и интеграции в Альянс

ТБИЛИСИ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в рамках начинающегося в среду двухдневного визита в Грузию обсудит вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил в интервью телекомпании "Рустави-2" специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Будут обсуждены вопросы реализации пакета сотрудничества НАТО с Грузией", принятого на Уэльском саммите организации в сентябре 2014 года, уточнил он. "Визит генсека в Тбилиси является свидетельством поддержки страны со стороны Альянса", - подчеркнул Аппатурай.

По данным Государственного министерства Грузии по вопросам евроатлантической интеграции, в среду же в Тбилиси состоится заседание комиссии НАТО - Грузия с участием премьер-министра Георгия Квирикашвили.

Генсек НАТО проведет встречи с главой кабинета министров, президентом Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили, главой МИД Михаилом Джанелидзе, министром обороны Леваном Изория, руководителями ряда неправительственных организаций. Столтенберг также выступит перед студентами вузов столицы республики.

Визит генсека НАТО в Грузию будет вторым по счету. 26-27 августа 2015 года Столтенберг побывал в Тбилиси, провел встречи с руководителями Грузии и посоветовал им "продолжить диалог с Россией". "Я и НАТО по-прежнему призываем руководство Грузии продолжать диалог с РФ, такой диалог нужен", - сказал он.

С конца 1990-х годов Грузия сотрудничает с НАТО в рамках программ альянса. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите организации в Праге официально заявил о желании Грузии стать членом альянса. Этот курс на интеграцию в НАТО был продолжен при президенте Михаиле Саакашвили и новом правительстве, пришедшем к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" на парламентских выборах 1 октября 2012 года.