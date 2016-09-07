СМИ: генпрокурор Бразилии признал законность импичмента Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано признал законным процесс импичмента экс-президента страны Дилмы Руссефф. Как сообщила газета Folha de S.Paulo, соответствующее заключение было направлено во вторник в Федеральный верховный суд (ФВС) южноамериканской республики.

По информации издания, этот документ стал ответом на иск адвокатов Руссефф, представленный еще в мае этого года. Защита экс-президента утверждала, что запуск процесса импичмента стал актом мести со стороны председателя нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, который позже ушел в отставку. По мнению сторонников Руссефф, спикер принял решение начать процесс ее отстранения от должности из-за того, что Руссефф и правящая Партия трудящихся (ПТ) отказались поддержать Кунью, против которого было начато антикоррупционное расследование, в парламентском совете по этике. 5 мая ФВС единогласным решением отстранил председателя нижней палаты парламента от занимаемой должности и приостановил действие его депутатского мандата.

Однако, по мнению генпрокурора, "не представляется возможным приписать всю ответственность за развитие процесса импичмента" одному лишь спикеру нижней палаты. Жано утверждает, что решения, касающиеся отстранения президента от должности, "были приняты в рамках закона". "Отстранение президента от должности было одобрено необходимым числом голосов законодателей, в связи с чем рассмотрение вопроса было передано Федеральному сенату (верхней палате парламента - прим. ТАСС)", - отметил Жано.

31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. Эта последняя апелляция еще находится в стадии рассмотрения.