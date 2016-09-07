СМИ: генпрокурор Бразилии признал законность импичмента Руссефф

Голикова: дефицит бюджета можно сократить на триллион рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:50
Участники форума "Армия-2016" обсудят противодействие угрозам нацбезопасности РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 3:17
Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 годаКультура 7 сентября, 3:10
Эксперт: переговоры Москвы и Эр-Рияда повышают шансы на "заморозку" объемов добычи нефтиЭкономика и бизнес 7 сентября, 2:52
Александр Ширвиндт поставит в Театре сатиры американскую комедию "Никогда не поздно"Культура 7 сентября, 2:44
СМИ: мать российского летчика Ярошенко написала письмо президенту СШАПолитика 7 сентября, 2:41
Сенат США заблокировал проект о выделении средств на борьбу с вирусом ЗикаОбщество 7 сентября, 2:12
Глава Минвостокразвития РФ встретится с министром экономики и бизнесменами ЯпонииЭкономика и бизнес 7 сентября, 2:06
В гостинице Одессы произошла перестрелка между сотрудниками охранных фирмПроисшествия 7 сентября, 1:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано признал законным процесс импичмента экс-президента страны Дилмы Руссефф. Как сообщила газета Folha de S.Paulo, соответствующее заключение было направлено во вторник в Федеральный верховный суд (ФВС) южноамериканской республики.
По информации издания, этот документ стал ответом на иск адвокатов Руссефф, представленный еще в мае этого года. Защита экс-президента утверждала, что запуск процесса импичмента стал актом мести со стороны председателя нижней палаты парламента Эдуарду Куньи, который позже ушел в отставку. По мнению сторонников Руссефф, спикер принял решение начать процесс ее отстранения от должности из-за того, что Руссефф и правящая Партия трудящихся (ПТ) отказались поддержать Кунью, против которого было начато антикоррупционное расследование, в парламентском совете по этике. 5 мая ФВС единогласным решением отстранил председателя нижней палаты парламента от занимаемой должности и приостановил действие его депутатского мандата.
Однако, по мнению генпрокурора, "не представляется возможным приписать всю ответственность за развитие процесса импичмента" одному лишь спикеру нижней палаты. Жано утверждает, что решения, касающиеся отстранения президента от должности, "были приняты в рамках закона". "Отстранение президента от должности было одобрено необходимым числом голосов законодателей, в связи с чем рассмотрение вопроса было передано Федеральному сенату (верхней палате парламента - прим. ТАСС)", - отметил Жано.
31 августа бразильские сенаторы 61 голосами против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики, но сохранили за ней право работать в государственных учреждениях. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Защита Руссефф обжаловала решение верхней палаты парламента. Эта последняя апелляция еще находится в стадии рассмотрения.