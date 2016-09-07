США уничтожили 13 боевиков "Аль-Каиды" в Йемене

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные уничтожили 13 боевиков запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП) в результате нанесения ударов в Йемене в период с 24 августа по 4 сентября. Об этом в среду сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
"При нанесении удара 24 августа были ликвидированы четверо боевиков "Аль-Каиды", 30 августа - три боевика, и в результате удара 4 сентября были уничтожены шесть членов "Аль-Каиды", еще один получил ранения", - говорится в сообщении командования. Там отметили, что подобные атаки призваны сохранить давление на исламистов в Йемене и не дать им "совершить теракты против граждан США, нашей страны и союзников".
В Пентагоне при этом указывают на то, что АКАП "по-прежнему представляет серьезную угрозу для данного региона", а также для самих США.