Трамп обещал раскрыть все данные о состоянии здоровья

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскроет свою полную историю болезни. Об этом миллиардер заявил в интервью журналистам телекомпании ABC, которое вышло в эфир во вторник.

Бизнесмена спросили, опубликует ли он эти данные, если прежде то же самое сделает его главная соперница - демократ Хиллари Клинтон. "Сто процентов", - коротко ответил Трамп. На вопрос о том, не собирается ли он обнародовать медицинские сведения первым, республиканец сказал: "Я мог бы это сделать".

"На самом деле, раз уж вы спросили, думаю, я сделаю это", - добавил Трамп после непродолжительных раздумий. "Я бы хотел представить полный отчет", - пояснил он. Республиканец также подверг критике Клинтон за то, что она такие сведения пока не опубликовала.

В последние месяцы в США тема здоровья кандидатов в президенты привлекает особое внимание. Трамп ранее заявлял, что его соперница испытывает "недостаток моральной и физической выносливости, которые требуются для разгрома" запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство". Штаб республиканца также делал намеки на то, что экс-госсекретарь уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. В штабе Клинтон такие утверждения отвергали.

В декабре Трамп разместил на своем официальном сайте медицинский отчет, из которого следовало, что у него нет никаких проблем со здоровьем, способных помешать ему занять высший государственный пост в стране. "Мне повезло, что у меня великолепная наследственность, оба моих родителя жили очень долго, - указал республиканец. - Я получил истинное удовольствие от участия в избирательной кампании и думаю только об одном - как снова сделать Америку великой. Кого-то может удивить моя выносливость, однако мне это дается легко, потому что я занимаюсь любимым делом".

В отчете обследовавшего Трампа врача из больницы в нью-йоркском районе Манхэттен также говорилось, что у республиканца "отличное кровяное давление" и "нет никаких серьезных проблем со здоровьем". Медицинский работник отметил, что за последние 12 месяцев бизнесмен сбросил почти восемь кг, отличается "выдающейся силой и выносливостью", не злоупотреблял табаком или алкоголем; у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Кроме того, Трампу, по словам медика, не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет.

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