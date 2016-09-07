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Президент Индонезии: АСЕАН должна быть мощным блоком для обеспечения безопасности

Международная панорама
7 сентября, 4:33 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
По словам Джоко Видодо, необходимо усиливать и экономическое взаимодействие, а также сокращать разрыв в уровне развития между членами Ассоциации
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СИНГАПУР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сохранять единство и быть мощным блоком для обеспечения благополучия 600 млн человек, проживающих на территории государств, входящих в организацию. Об этом сообщила в среду газета Jakarta Globe.

"Мы не можем допустить дестабилизации ситуации в регионе, нельзя позволить другим странам определять судьбу безопасности и стабильности Юго-Восточной Азии", - отметил он на проходящем во Вьентьяне саммите АСЕАН. Видодо подчеркнул также, что "без единства роль АСЕАН как главного гаранта мира и стабильности в регионе просто исчезнет, и всех нас ожидает мрачное будущее".

По его словам, необходимо усиливать и экономическое взаимодействие, а также "сокращать разрыв в уровне развития между членами Ассоциации". Президент напомнил, что средний рост экономики в Юго-Восточной Азии составляет 4,7%, что превышает общемировой показатель. Одновременно глава государства призвал к "максимальному вовлечению малого и среднего бизнеса путем технологических инноваций, расширению доступа к рынкам".

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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