Президент Индонезии: АСЕАН должна быть мощным блоком для обеспечения безопасности

СИНГАПУР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) сохранять единство и быть мощным блоком для обеспечения благополучия 600 млн человек, проживающих на территории государств, входящих в организацию. Об этом сообщила в среду газета Jakarta Globe.

"Мы не можем допустить дестабилизации ситуации в регионе, нельзя позволить другим странам определять судьбу безопасности и стабильности Юго-Восточной Азии", - отметил он на проходящем во Вьентьяне саммите АСЕАН. Видодо подчеркнул также, что "без единства роль АСЕАН как главного гаранта мира и стабильности в регионе просто исчезнет, и всех нас ожидает мрачное будущее".

По его словам, необходимо усиливать и экономическое взаимодействие, а также "сокращать разрыв в уровне развития между членами Ассоциации". Президент напомнил, что средний рост экономики в Юго-Восточной Азии составляет 4,7%, что превышает общемировой показатель. Одновременно глава государства призвал к "максимальному вовлечению малого и среднего бизнеса путем технологических инноваций, расширению доступа к рынкам".

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.