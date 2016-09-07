Глава Пентагона рассчитывает, что Великобритания сохранит позицию по Украине

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Эштон Картер, общаясь во вторник с журналистами на пути в Лондон, выразил надежду на то, что Великобритания сохранит свою позицию по минским договоренностям, а также мерам, введенным в отношении России. Текст его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.

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"Великобритания была убежденным сторонником минского процесса", - сказал он, отметив, что именно "солидарность ЕС по вопросу санкций" позволила "сохранить минский процесс, удержав в нем Россию". "Это нужно продолжить. Даже когда Великобритания выйдет (из ЕС), я надеюсь, что она по-прежнему будет использовать свое влияние, не как страна (Евросоюза), но как член европейской семьи, с целью гарантировать продолжение этой политики, потому что "Минск" важен", - сказал Картер.

Министр уточнил, что в британской столице он намерен провести двусторонние встречи с представителями Турции, Украины и Израиля. "Я собираюсь обсудить многое с каждым из них", - резюмировал он.