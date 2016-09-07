Глава Пентагона рассчитывает, что Великобритания сохранит позицию по Украине

Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда ТрампаПолитика 7 сентября, 7:19
Адвокат: отправка Обаме письма матерью Ярошенко логична в свете помилования узников в СШАПолитика 7 сентября, 6:44
Директор института и два его зама уволены в Кемерове из-за фото полуголых первокурсниковОбщество 7 сентября, 6:34
Дальняя авиация в рамках учений "Кавказ-2016" проверила ПВО на юге РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 5:04
Трое членов экипажа МКС вернулись на ЗемлюКосмос 7 сентября, 4:21
Голикова: дефицит бюджета можно сократить на триллион рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:50
Apple представит новый iPhoneЭкономика и бизнес 7 сентября, 3:19
Участники форума "Армия-2016" обсудят противодействие угрозам нацбезопасности РоссииАрмия и ОПК 7 сентября, 3:17
Суд над актером Биллом Косби начнется 5 июня 2017 годаКультура 7 сентября, 3:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Эштон Картер, общаясь во вторник с журналистами на пути в Лондон, выразил надежду на то, что Великобритания сохранит свою позицию по минским договоренностям, а также мерам, введенным в отношении России. Текст его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.
"Великобритания была убежденным сторонником минского процесса", - сказал он, отметив, что именно "солидарность ЕС по вопросу санкций" позволила "сохранить минский процесс, удержав в нем Россию". "Это нужно продолжить. Даже когда Великобритания выйдет (из ЕС), я надеюсь, что она по-прежнему будет использовать свое влияние, не как страна (Евросоюза), но как член европейской семьи, с целью гарантировать продолжение этой политики, потому что "Минск" важен", - сказал Картер.
Министр уточнил, что в британской столице он намерен провести двусторонние встречи с представителями Турции, Украины и Израиля. "Я собираюсь обсудить многое с каждым из них", - резюмировал он.