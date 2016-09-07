Число бежавших в Южную Корею граждан КНДР выросло в 2016 году на 15%

СЕУЛ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Число прибывших в Южную Корею перебежчиков из КНДР увеличилось за первые восемь месяцев текущего года на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в среду Министерство объединения Республики Корея (РК).

"С января по август бежали из КНДР и прибыли на Юг 894 человека. В прошлом году эта цифра составила 777 человек", - отмечает ведомство. По его данным, в настоящее время в РК проживает 29,6 тысячи бывших граждан КНДР. "Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев их численность превысит 30 тысяч", - подчеркивает Минобъединения.

Оно отмечает, что наибольшее число перебежчиков было зарегистрировано в 2009 году, а с 2011 постепенно сокращалось. Эксперты министерства связывают это с усилением режима безопасности на северокорейско-китайской границе, через которую в основном совершались побеги, а также в целом с ужесточением контроля над населением.

Кроме того, в последнее время наметилась новая тенденция. Если раньше из КНДР в основном бежали представители беднейших и наиболее притесняемых слоев населения, то сейчас среди перебежчиков резко выросло число представителей обеспеченных классов, относящихся к северокорейской элите, говорится в докладе. Согласно данным министерства, после 2014 года их число достигло 55% от общей массы бежавших из КНДР. Ранее эта цифра составляла в среднем 19%.

В Сеуле видят в этой тенденции признаки нестабильности северокорейского режима, однако многие независимые эксперты говорят об обратном. По их мнению, уровень поддержки лидера страны Ким Чен Ына простым населением сейчас крайне высок, поскольку благодаря проведенным им экономическим реформам уровень жизни обычных граждан достиг невиданных ранее высот. В то же время из-за проводимых лидером чисток многие представители элиты опасаются за свое будущее и при первой возможности бегут из страны.