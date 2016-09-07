Обама: война в Лаосе не была секретом для жителей азиатской страны

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Присутствие войск США в Лаосе было секретом для американцев, но не для жителей самой этой азиатской страны, которые до сих пор ощущают эхо того конфликта. Об этом заявил президент США Барак Обама во время посещения центра COPE в столице Лаоса Вьентьяне. В данном учреждении проходят реабилитацию люди, получившие увечья при взрыве неразорвавшихся бомб и снарядов.

Американский лидер начал свое выступление с напоминания о "долгом и сложном" конфликте во Вьетнаме. "Но несмотря на свое американское имя, эта война шла не только во Вьетнаме. Много лет бои и бомбардировки продолжались в Камбодже и здесь, в Лаосе. Но на протяжении тех лет, в 60-х и 70-х годах, американская интервенция сюда, в Лаос, была секретом для народа США", - отметил он, подчеркнув, что те боевые действия "не являлись тайной для жителей Лаоса".

"Для людей Лаоса война шла не только на поле боя. В течение последних четырех десятилетий жители страны находились в тени войны. Бомбы падали не только на солдат и каналы снабжения, они также убивали и ранили многих гражданских, что стало причиной болезненных утрат для многих семей", - отметил президент, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

При этом он напомнил, что США активно оказывают помощь местным властям в работе по разминированию. Глава государства вновь объявил, что в течение ближайших трех лет США намерены вложить $90 млн в этот процесс. Всего Обама провел в центре менее получаса, пообщавшись там с теми, кто ищет и обезвреживает взрывные устройства. В то же время во время своего выступления приносить извинения он не стал.

С мая 1964 года по февраль 1973 года, вопреки международным Женевским соглашениям по Лаосу (1962 год), которые гарантировали его нейтралитет, американские вооруженные силы принимали непосредственное участие в боевых операциях на территории этой страны, втянутой в гражданскую войну между коммунистическими, правыми и нейтралистскими группировками.

Всего в военных действиях со стороны США было задействовано свыше 50 тыс. человек. Вашингтон оказывал военную помощь правительственным войскам Суванна Фумы путем поставок снаряжения, обучения солдат и материально-технической поддержки. За этот период американские бомбардировщики сбросили на Лаос, по разным данным, свыше 3 млн тонн взрывчатых веществ.