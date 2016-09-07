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Лидеры АСЕАН и государств-партнеров обсудят глобальную безопасность

Международная панорама
7 сентября, 8:12 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
Среди заявленных тем значатся ситуация на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, а также рост напряженности в Южно-Китайском море
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ХАНОЙ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Лидеры стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии и ее государств-партнеров по диалогу, обсудят в предстоящие два дня вопросы сотрудничества и безопасности в глобальном масштабе. Об этом было заявлено на начавшемся в столице Лаоса Вьентьяне 29-м саммите АСЕАН.

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Как отметил во вступительном слове действующий председатель АСЕАН премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит, главы государств и правительств стран Ассоциации и ее внешних партнеров "обсудят вопросы региональной и глобальной повестки, представляющие взаимный интерес". Среди заявленных тем значатся ситуация на Ближнем Востоке и Корейском полуострове, а также рост напряженности в Южно-Китайском море, где ряд стран АСЕАН и Китай ведут спор о принадлежности нескольких островов. Запланированы дискуссии по наиболее актуальным проблемам современного мира, среди которых нелегальная миграция, контрабанда людей, киберпреступность, изменение климата и стихийные бедствия.

На полях 29-го саммита также состоятся встречи в формате "АСЕАН плюс один" с партнерами Ассоциации по диалогу, в том числе с Китаем, Южной Кореей, Японией, США, Индией, Австралией и Организацией Объединенных Наций. Эти саммиты посвящены вопросам экономического сотрудничества и взаимодействия в обеспечении региональной и глобальной безопасности. На консультациях в многостороннем и двустороннем форматах предполагается рассмотреть роль Ассоциации в международных делах, в частности, ее деятельность по предотвращению вооруженных конфликтов.

После завершения 29-го саммита АСЕАН во Вьентьяне пройдет четвертый Восточноазиатский саммит, участие в котором примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

История отношений России и АСЕАН. Досье

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