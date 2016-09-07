Премьер Абхазии: оппозиция отказалась от работы в новом правительстве

СУХУМ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Оппозиционные силы отказались от участия в работе нового правительства Абхазии, заявил премьер республики Беслан Барциц.

"Формируя состав Кабинета министров, я провел консультации практически со всеми политическими силами по поводу их непосредственного участия в работе нового правительства. Несмотря на то, что по многим важным государственным вопросам было найдено взаимопонимание, к сожалению, от практической деятельности в составе Кабинета министров оппозиционные силы отказались", - говорится в заявлении главы правительства размещенном на его сайте. В нем отмечается, что премьер готов "к любому конструктивному предложению, способствующему разрешению важных вопросов развития страны".

"Уже сегодня можно наблюдать, как в социальных сетях разворачивается полномасштабная компания по дискредитации нового состава правительства отдельными лидерами оппозиционных сил и разного рода общественными деятелями", - подчеркнул премьер.

Новое правительство Абхазии с 5 августа возглавляет 38-летний Барциц, который ранее был депутатом парламента, главой администрации Гагрского района и руководителем Администрации президента. В настоящее время правительство Абхазии практически сформировано, остаются не назначенными два министра (иностранных дел и по налогам и сборам - прим. ТАСС), четыре руководителя госкомитетов, а также руководитель госуправления энергетики и транспорта.