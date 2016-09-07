Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции отстранили 73 военных, подозреваемых в связях с Гюленом

Международная панорама
7 сентября, 10:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 7, сентября. /ТАСС
Всего под арестом находятся 16 тысяч человек, обвиненных в связях с фетхуллахистами
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Командование ВВС Турции отстранило от исполнения должностных обязанностей 73 военнослужащих, подозреваемых в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО. - Прим. ТАСС) оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщило  Анатолийское агентство.

Смотрите также
Фетхуллах Гюлен
Оппозиционер и проповедник: что известно о мусульманском богослове Фетхуллахе Гюлене

После попытки путча в ночь на 16 июля власти Турции начали массовые чистки госаппарата и частных структур от членов ФЕТО. В результате этих мер на данный момент под арестом находятся 16 тысяч человек, обвиненных в связях с фетхуллахистами. Задержаны более 6 тыс. человек, еще 7,5 тыс. находятся под подпиской о невыезде. Более 81 тысячи госслужащих временно отстранены от работы или уволены.

Более 3 тысяч военнослужащих, в том числе 150 генералов и адмиралов, также лишились званий и должностей в Вооруженных силах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама