В Турции отстранили 73 военных, подозреваемых в связях с Гюленом

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Командование ВВС Турции отстранило от исполнения должностных обязанностей 73 военнослужащих, подозреваемых в связях с "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО. - Прим. ТАСС) оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщило Анатолийское агентство.

После попытки путча в ночь на 16 июля власти Турции начали массовые чистки госаппарата и частных структур от членов ФЕТО. В результате этих мер на данный момент под арестом находятся 16 тысяч человек, обвиненных в связях с фетхуллахистами. Задержаны более 6 тыс. человек, еще 7,5 тыс. находятся под подпиской о невыезде. Более 81 тысячи госслужащих временно отстранены от работы или уволены.

Более 3 тысяч военнослужащих, в том числе 150 генералов и адмиралов, также лишились званий и должностей в Вооруженных силах.