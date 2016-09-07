Эрдоган: ООН вряд ли санкционирует создание бесполетной зоны в Сирии

Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогодыНовости Урала 7 сентября, 11:33
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столицеОбщество 7 сентября, 11:32
Памфилова: действующее выборное законодательство позволяет провести честные выборыПолитика 7 сентября, 11:31
Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн тТранспорт 7 сентября, 11:27
В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"Общество 7 сентября, 11:22
Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выходаКультура 7 сентября, 11:13
Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нетПолитика 7 сентября, 11:12
На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в РоссииСпорт 7 сентября, 11:07
Почти три четверти жителей Приднестровья пойдут на выборы в ГосдумуПолитика 7 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция готова создать инфраструктуру для беженцев в зоне безопасности в Сирии, но не рассчитывает, что ООН санкционирует создание там бесполетной зоны.
Как сообщает телеканал Нaberturk, об этом он сказал журналистам по возвращении с саммита G20 из Китая.
"Вопрос о зоне безопасности (на севере Сирии у границ с Турцией. - Прим. корр.) мы поднимали еще на прошлогоднем саммите G20 в Анталье. Принципиально никто не высказался против, однако с того момента и до сегодняшнего дня мы не увидели от наших партнеров шагов, которых ожидали", - сказал Эрдоган. Он указал, что "в случае создания зоны безопасности Турция готова создать там инфраструктуру, построить жилье".
"Могут быть и варианты такой зоны расселения беженцев и на нашем юге, внутри наших границ. Об этом можно подумать", - добавил он.
Относительно вопроса о бесполетной зоне, о чем Эрдоган говорил с лидерами на саммите G20 в Китае, пока он не конкретизирован. "И я не рассчитываю, что Совет безопасности ООН примет соответствующую резолюцию", - подчеркнул президент.
Турецкий лидер сообщил, что в рамках операции "Щит Евфрата" продолжается работа по установлению контроля над населенными пунктами и территориями на севере Сирии. "Сейчас прилагаются усилия по контролю регионов в районе Манбиджа, там территория протяженностью около 11 км. Между Манбиджем и эль-Баб 36 км. К настоящему времени эти районы практически взяты под контроль", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция готова оказать содействие планам США по освобождению города Ракка от боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка). "Мы обсуждаем эту тему. По итогам контактов будет ясна степень нашего участия и возможная роль в операции. Мы не против этого: мы уже в регионе и должны это демонстрировать", - сказал Эрдоган, указав, что "возможности отступить у Турции нет".