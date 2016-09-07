Китай и страны АСЕАН утвердили правила разрешения ЧС на море

ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердили свод правил работы горячей линии между старшими дипломатами государств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на море. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, стороны также обнародовали совместное заявление, в котором говорится о начале действия достигнутого в 2014 году соглашения, направленного на снижение вероятности инцидентов в Южно-Китайском море.

Проходящий 6-8 сентября саммит АСЕАН во Вьентьяне стал первой встречей на высшем уровне регионального блока после провозглашения 31 декабря 2015 года создания Сообщества АСЕАН.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.