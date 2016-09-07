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Китай и страны АСЕАН утвердили правила разрешения ЧС на море

Международная панорама
7 сентября, 12:05 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Стороны также обнародовали совместное заявление, в котором говорится о начале действия достигнутого в 2014 году соглашения, направленного на снижение вероятности инцидентов в Южно-Китайском море
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ПЕКИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердили свод правил работы горячей линии между старшими дипломатами государств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на море. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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По его данным, стороны также обнародовали совместное заявление, в котором говорится о начале действия достигнутого в 2014 году соглашения, направленного на снижение вероятности инцидентов в Южно-Китайском море.

Проходящий 6-8 сентября саммит АСЕАН во Вьентьяне стал первой встречей на высшем уровне регионального блока после провозглашения 31 декабря 2015 года создания Сообщества АСЕАН.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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