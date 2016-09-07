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В Ивано-Франковске подожгли автомобиль сотрудников ОБСЕ

Международная панорама
7 сентября, 10:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС
страдавших нет. На месте происшествия работают пожарные, полиция, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины
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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Неизвестный накануне вечером поджог в Ивано-Франковске автомобиль сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

"Пострадавших нет. Полиция проводит расследование", - говорится в сообщении Миссии на странице в сети микроблогов Twitter.

По данным украинских СМИ, рядом находились другие автомобили ОБСЕ, но сотрудники Миссии успели их перепарковать. На месте происшествия работают пожарные, полиция, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.

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