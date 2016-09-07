В Ивано-Франковске подожгли автомобиль сотрудников ОБСЕ

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Неизвестный накануне вечером поджог в Ивано-Франковске автомобиль сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.

"Пострадавших нет. Полиция проводит расследование", - говорится в сообщении Миссии на странице в сети микроблогов Twitter.

По данным украинских СМИ, рядом находились другие автомобили ОБСЕ, но сотрудники Миссии успели их перепарковать. На месте происшествия работают пожарные, полиция, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.