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СМИ: во Франции на деньги британцев будет построена стена от мигрантов

Международная панорама
7 сентября, 11:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, сентября. /ТАСС
Стоимость стены, по предварительным оценкам, составит почти $2,7 млн
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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Стена высотой 4 метра для предотвращения нелегального проникновения мигрантов из Франции в Великобританию будет сооружена во французском городе Кале на деньги британцев.

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Об этом сообщил Роберт Гудвилл, курирующий в МВД Соединенного Королевства миграционную политику.

"Мы намерены начать в ближайшее время сооружение новой стены, - цитирует Гудвилла газета The Daily Telegraph. - Мы сделали проволочное заграждение, а теперь сооружаем стену". "Мы укрепляем безопасность с помощью лучшего оборудования", - добавил он.

Стоимость стены, по предварительным оценкам, составит 2 млн фунтов стерлингов (почти $2,7 млн ). Она будет построена по обе стороны автомагистрали, ведущий к причалам, откуда осуществляется паромное сообщение между Францией и Великобританией.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Франция Великобритания
В других СМИ
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