СМИ: во Франции на деньги британцев будет построена стена от мигрантов

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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Стена высотой 4 метра для предотвращения нелегального проникновения мигрантов из Франции в Великобританию будет сооружена во французском городе Кале на деньги британцев.
Об этом сообщил Роберт Гудвилл, курирующий в МВД Соединенного Королевства миграционную политику.
"Мы намерены начать в ближайшее время сооружение новой стены, - цитирует Гудвилла газета The Daily Telegraph. - Мы сделали проволочное заграждение, а теперь сооружаем стену". "Мы укрепляем безопасность с помощью лучшего оборудования", - добавил он.
Стоимость стены, по предварительным оценкам, составит 2 млн фунтов стерлингов (почти $2,7 млн ). Она будет построена по обе стороны автомагистрали, ведущий к причалам, откуда осуществляется паромное сообщение между Францией и Великобританией.