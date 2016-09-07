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Меркель рассчитывает, что РФ и США договорятся о перемирии в Алеппо

Международная панорама
7 сентября, 10:55 дата обновления: 7 сентября, 11:32 UTC+3
Канцлер ФРГ выразила надежду на то, что страны "продвинутся вперед по вопросу перемирия, которое положит конец бомбардировкам и страданиям людей в Алеппо"
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© AP Photo/ Manu Brabo

БЕРЛИН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков, Вячеслав Филиппов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывает, что Россия и США договорятся о модальностях перемирия в сирийском Алеппо. Об этом она заявила в ходе дебатов по федеральному бюджету в Бундестаге.

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"Я могу только надеяться, что РФ и США продвинутся вперед по вопросу перемирия, которое положит конец бомбардировкам и страданиям людей в Алеппо", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в китайском Ханчжоу 5 сентября заявил, что договоренности с США по Сирии могут быть достигнуты в течение нескольких дней.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Бен Родс, в свою очередь, отмечал, что на переговорах между Вашингтоном и Москвой речь идет о поддержании в Сирии режима прекращения боевых действий и противостоянии экстремистам из запрещенных в РФ группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (прежнее название - "Джебхат ан-Нусра"). С точки зрения США, предпосылкой для договоренности по этим вопросам должно быть безотлагательное предоставление доступа в Сирию гуманитарной помощи, в том числе в Алеппо, подчеркнул Родс. По его словам, США также продолжают настаивать на том, чтобы оппозиция в Сирии имела свою сферу влияния.

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