Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша создает подразделения добровольцев

Международная панорама
7 сентября, 12:20 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Помощь в создании подразделения оказывает Национальная гвардия США
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство обороны Польши создает подразделения территориальной обороны (ТО) в сотрудничестве с Национальной гвардией США. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Бартломей Мисевич, выступая на посвященной этой теме конференции в рамках XXIV Международного салона оборонной промышленности в городе Кельце.

"Территориальная оборона будет пятым родом войск, а не формированием добровольцев, как в пожарной охране. Выбор этой модели обусловлен направлениями, на которых существуют потенциальные угрозы. Сейчас мы создаем территориальную оборону под углом борьбы с гибридными угрозами. Мы сотрудничаем, в частности, с национальной гвардией американского штата Иллинойс", - сказал он.

С инициативой сформировать в Польше подразделения территориальной обороны выступил министр обороны страны Антоний Мачеревич. Польская профессиональная армия насчитывает около 95 тыс. военнослужащих. Это число планируется увеличить в ближайшее время до 150 тыс. В ряды формируемых подразделений добровольцев, согласно планам Минобороны, должны вступить 35 тыс. человек.

Как ожидается, первые подразделения ТО начнут действовать уже в начале будущего года. Их планируется разместить на востоке страны. До конца 2019 года должен быть завершен процесс формирования этой структуры, которая станет полноценным пятым родом войск. ТО будет в каждом регионе страны.

Как заверил Мисевич, Минобороны ставит целью "создать оборонительную, а не наступательную систему". "Польша - полноправный член НАТО. Мы ожидаем, что в будущем году войска альянса появятся на границе нашей страны, но это не освобождает нас от развития собственных вооруженных сил. Каждый способ укрепления нашей силы сдерживания нужно использовать", - цитирует слова Мисевича информационный ресурс Wprost.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Польша
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама