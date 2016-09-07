Польша создает подразделения добровольцев

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ВАРШАВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Министерство обороны Польши создает подразделения территориальной обороны (ТО) в сотрудничестве с Национальной гвардией США. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Бартломей Мисевич, выступая на посвященной этой теме конференции в рамках XXIV Международного салона оборонной промышленности в городе Кельце.
"Территориальная оборона будет пятым родом войск, а не формированием добровольцев, как в пожарной охране. Выбор этой модели обусловлен направлениями, на которых существуют потенциальные угрозы. Сейчас мы создаем территориальную оборону под углом борьбы с гибридными угрозами. Мы сотрудничаем, в частности, с национальной гвардией американского штата Иллинойс", - сказал он.
С инициативой сформировать в Польше подразделения территориальной обороны выступил министр обороны страны Антоний Мачеревич. Польская профессиональная армия насчитывает около 95 тыс. военнослужащих. Это число планируется увеличить в ближайшее время до 150 тыс. В ряды формируемых подразделений добровольцев, согласно планам Минобороны, должны вступить 35 тыс. человек.
Как ожидается, первые подразделения ТО начнут действовать уже в начале будущего года. Их планируется разместить на востоке страны. До конца 2019 года должен быть завершен процесс формирования этой структуры, которая станет полноценным пятым родом войск. ТО будет в каждом регионе страны.
Как заверил Мисевич, Минобороны ставит целью "создать оборонительную, а не наступательную систему". "Польша - полноправный член НАТО. Мы ожидаем, что в будущем году войска альянса появятся на границе нашей страны, но это не освобождает нас от развития собственных вооруженных сил. Каждый способ укрепления нашей силы сдерживания нужно использовать", - цитирует слова Мисевича информационный ресурс Wprost.