Президент Ирана призвал исламский мир наказать Саудовскую Аравию за преступления

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ТЕГЕРАН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани призвал исламский мир наказать Саудовскую Аравию за совершенные преступления.
Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания иранского правительства.
"Страны региона и весь исламский мир должны предпринять скоординированные меры, чтобы наказать Саудовскую Аравию", - сказал он.
Роухани напомнил о прошлогодней трагедии в долине Мина в Саудовской Аравии, где погибли сотни паломников. Это произошло "по причине бездействия и некомпетентности лиц, ответственных за проведение хаджа", считает иранский президент. По его словам, Иран "никогда не забудет и не простит этих жертв".
"Но если бы проблема сводилась исключительно к хаджу, ее, вероятно, можно было бы решить. Но, к сожалению, саудовские власти совершают и другие преступления в регионе, поддерживая терроризм и проливая кровь мусульман в Ираке и Сирии, ежедневно подвергая бомбовым ударам женщин и детей в Йемене", - подчеркнул президент ИРИ.
Во время хаджа в прошлом году в результате давки в долине Мина погибли около 800 человек, в том числе 464 иранца. Такие данные приводят саудовские официальные источники. В то же время иранские источники утверждают, что жертвами той трагедии стали несколько тысяч человек.