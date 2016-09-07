Президент Ирана призвал исламский мир наказать Саудовскую Аравию за преступления

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани призвал исламский мир наказать Саудовскую Аравию за совершенные преступления.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания иранского правительства.

"Страны региона и весь исламский мир должны предпринять скоординированные меры, чтобы наказать Саудовскую Аравию", - сказал он.

Роухани напомнил о прошлогодней трагедии в долине Мина в Саудовской Аравии, где погибли сотни паломников. Это произошло "по причине бездействия и некомпетентности лиц, ответственных за проведение хаджа", считает иранский президент. По его словам, Иран "никогда не забудет и не простит этих жертв".

"Но если бы проблема сводилась исключительно к хаджу, ее, вероятно, можно было бы решить. Но, к сожалению, саудовские власти совершают и другие преступления в регионе, поддерживая терроризм и проливая кровь мусульман в Ираке и Сирии, ежедневно подвергая бомбовым ударам женщин и детей в Йемене", - подчеркнул президент ИРИ.

Во время хаджа в прошлом году в результате давки в долине Мина погибли около 800 человек, в том числе 464 иранца. Такие данные приводят саудовские официальные источники. В то же время иранские источники утверждают, что жертвами той трагедии стали несколько тысяч человек.