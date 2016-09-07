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Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ

Международная панорама
7 сентября, 12:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС
Побратимские связи с российским городами ранее разорвали Киев, Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Черновцы
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© Борис Корзин/ТАСС

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Днепровский (ранее - Днепропетровский) городской совет принял решение о разрыве сотрудничества с российскими городами-побратимами. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Горсовет сессионным решением разорвал "побратимские" отношения с городами Российской Федерации и официально переименовался в Днепровский городской совет", - сообщил он в соцсети Facebook.

Днепр ранее имел побратимские связи с российскими городами Красноярск, Самара и Улан-Удэ.

Побратимские связи с российским городами ранее разорвали Киев, Ивано-Франковск, Житомир, Ровно, Черновцы. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в одностороннем порядке расторг побратимство с Серпуховом и Сургутом, Киевский горсовет отказался считать побратимами шесть российских городов и регионов: Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Республику Коми и Махачкалу, Житомир разорвал побратимские отношения со Смоленском. Кроме того, город Ровно отказался от побратимства с Костромой, а Черновцы - с Брянском и Подольском.

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