Рядом с Собором Парижской Богоматери нашли наполненную газовыми баллонами машину

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ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Автомашина с семью газовыми баллонами, которая могла использоваться для подготовки теракта, обнаружена в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
"Четвертого сентября поблизости от Собора Парижской Богоматери обнаружена автомашина, в которой находились семь газовых баллонов. Шесть из них были заполнены", - говорится в сообщении телеканала.
По его данным, в связи с этим делом "задержаны мужчина и женщина, их допрос ведется в настоящее время в Главном управлении внутренней безопасности Франции".