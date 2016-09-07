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Рядом с Собором Парижской Богоматери нашли наполненную газовыми баллонами машину

Международная панорама
7 сентября, 13:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
В связи с инцидентом задержаны мужчина и женщина. Их допрашивают в Главном управлении внутренней безопасности Франции.
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ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Автомашина с семью газовыми баллонами, которая могла использоваться для подготовки теракта, обнаружена в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Четвертого сентября поблизости от Собора Парижской Богоматери обнаружена автомашина, в которой находились семь газовых баллонов. Шесть из них были заполнены", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, в связи с этим делом "задержаны мужчина и женщина, их допрос ведется в настоящее время в Главном управлении внутренней безопасности Франции".

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