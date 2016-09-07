Рядом с Собором Парижской Богоматери нашли наполненную газовыми баллонами машину

ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Автомашина с семью газовыми баллонами, которая могла использоваться для подготовки теракта, обнаружена в Париже. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Четвертого сентября поблизости от Собора Парижской Богоматери обнаружена автомашина, в которой находились семь газовых баллонов. Шесть из них были заполнены", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, в связи с этим делом "задержаны мужчина и женщина, их допрос ведется в настоящее время в Главном управлении внутренней безопасности Франции".