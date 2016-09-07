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ЕС продлил на полгода действие черного списка граждан России и Украины

Международная панорама
7 сентября, 13:47 UTC+3
Теперь это решение должны утвердить все 28 стран Евросоюза, сообщил источник
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БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Послы 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Брюсселе приняли решение продлить на полгода действие индивидуальных санкций для граждан России и провозглашенных республик на востоке Украины, которым закрыт въезд в ЕС, а банковские активы подлежат заморозке.

Об этом сообщил ТАСС источник в Совете ЕС.

"Постпреды стран ЕС одобрили сегодня продление ограничительных мер на полгода", - сказал он, отметив, что теперь это решение должно быть официально утверждено всеми 28 странами ЕС.

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