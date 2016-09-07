Военные Нигерии сообщили об аресте главаря группировки "Мстители дельты Нигера"

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РАБАТ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Военные Нигерии объявили об аресте главаря группировки "Мстители дельты Нигера" (МДН). Об этом сообщило агентство Reuters.
Как отмечается, военнослужащие правительственной армии при поддержке ВВС осуществили операцию по поимке Исаака Ромео в городе Калабар (юг страны).
Сформированная в текущем году группировка МДН совершила серию нападений на объекты нефтяной инфраструктуры Нигерии, принадлежавшие иностранным фирмам и Нигерийской государственной нефтяной компании.
Свои действия они объяснили тем, что нефтяные компании, работающие в дельте Нигера, несут ответственность за загрязнение окружающей среды, при этом жители бедных районов не получают никакой выгоды от реализации богатств, рядом с которыми они живут.
Дельта реки Нигер является центром добычи нефти, по объемам которой Нигерия занимает первое место в Африке. В результате атак на нефтепроводы добыча нефти в Нигерии заметно сократилась.