Военные Нигерии сообщили об аресте главаря группировки "Мстители дельты Нигера"

РАБАТ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Военные Нигерии объявили об аресте главаря группировки "Мстители дельты Нигера" (МДН). Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечается, военнослужащие правительственной армии при поддержке ВВС осуществили операцию по поимке Исаака Ромео в городе Калабар (юг страны).

Сформированная в текущем году группировка МДН совершила серию нападений на объекты нефтяной инфраструктуры Нигерии, принадлежавшие иностранным фирмам и Нигерийской государственной нефтяной компании.

Свои действия они объяснили тем, что нефтяные компании, работающие в дельте Нигера, несут ответственность за загрязнение окружающей среды, при этом жители бедных районов не получают никакой выгоды от реализации богатств, рядом с которыми они живут.

Дельта реки Нигер является центром добычи нефти, по объемам которой Нигерия занимает первое место в Африке. В результате атак на нефтепроводы добыча нефти в Нигерии заметно сократилась.