В Киеве простились с журналистом Александром Щетининым

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с журналистом, основателем информационного агентства "Новый регион" Александром Щетининым состоялась в крематории на Байковом кладбище в Киеве.

Проводить Александра Щетинина в последний пусть пришли его родственники, друзья и коллеги, сообщил корреспондент ТАСС с места события. На церемонии прощания присутствовало около ста человек.

Александр Щетинин - журналист из РФ, поддержавший события на "майдане", основатель информационного агентства "Новый регион", с 2004 года жил в Киеве. Он был обнаружен мертвым в свой день рождения, в ночь на 28 августа в квартире в Подольском районе Киева. По данному факту открыто уголовное дело. По основной версии следствия, речь идет о самоубийстве.

Предположительно, Щетинин застрелился из пистолета, оставив предсмертную записку. По мнению его ближайшего окружения, журналист мог решиться на самоубийство из-за финансовых трудностей и личных проблем.

Ранее в МИД РФ выразили надежду на объективное расследование причин смерти журналиста Щетинина.