Полиция Украины завела дело по факту препятствования деятельности журналистов "Интера"

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины после поджога телеканала "Интер" в Киеве и последующей блокировки его работы радикалами завела уголовное дело по статье "Препятствование журналистской деятельности". Об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции Киева Александр Пивоваров на заседании комитета Рады по вопросам свободы слова.

"В единый реестр досудебных расследований внесена статья 171 "Препятствование журналистской деятельности" Уголовного кодекса Украины", - сказал он.

Всего, по словам Пивоварова, заведено дело по трем статьям. Ранее были открыты уголовные производства о хулиганстве и умышленном повреждении имущества. При этом он подчеркнул, что "сейчас речь не идет о предъявлении обвинения кому-либо, а также об обвинительном приговоре и окончательной квалификации действий виновных".

4 сентября возле одного из зданий "Интера" в Киеве около 20 неизвестных в камуфляже установили палатки и скандировали лозунги, суть которых сводилась к обвинениям сотрудников телеканала в пророссийских взглядах. Митингующие начали жечь шины у центрального входа, практически одновременно они прорвались внутрь здания, где подожгли телестудию.

Украинская полиция задержала восемь подозреваемых в поджоге, но затем их отпустила, выписав административные протоколы. В результате пожара за медицинской помощью обратились несколько сотрудников телеканала.

Евросоюз потребовал независимого расследования нападения на "Интер" и "применения уголовной ответственности к тем, кто угрожает насилием журналистам и СМИ".