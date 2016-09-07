ДНР обеспокоена отказом Киева обсуждать закон об амнистии

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Киев отказывается обсуждать закон об амнистии, вопрос о котором был поднят на встрече подгруппы по политическим вопросам в Минске, сообщила пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

В столице Белоруссии проходит встреча участников контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. На повестку дня вынесены вопросы соблюдения "режима тишины", документ о разведении сторон и обмен пленными.

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