Контактная группа не достигла договоренности о разведении сил в Донбассе

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Контактная группа не смогла прийти к договоренности по вопросу разведения вооруженных сил в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщил по итогам заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По вопросу разведения сил нет договоренности. По этим пунктам есть совпадение мнений, но остаются и разногласия по формулированию рамочного текста соглашения", - сказал Сайдик.

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Участники контактной группы констатировали, что перемирие в Донбассе соблюдается. "Над нашими переговорами светит солнце сегодня. Представители Донбасса были единогласны, что ситуация с безопасность улучшилась. Соблюдается прекращение огня, такое же видение ситуации мы услышали и от руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрула Апакана", - отметил Сайдик.

По его словам, была подтверждена необходимость принять все меры для полного соблюдения режима прекращения огня.

Политическая подгруппа контактной группы обсудила вопросы организации выборов в Донбассе. "Политическая подгруппа обсудила модальность выборов и финансирование избирательной кампании, а также организацию выборов в ДНР и ЛНР с учетом требований безопасности", - сообщил Сайдик. Он также отметил, что стороны "обменялись мнениями по вопросу амнистии".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и полпредом РФ в Контактной группе Борисом Грызловым во время визита в российскую столицу 8 сентября. "Это мой первый визит в Москву за этот год, и нужно сказать, что и с российской и с украинской стороной я постоянно обмениваюсь информацией об итогах этого процесса, - сказал он. - Хотелось бы услышать от российской стороны, как она видит перспективы нашей будущей работы и, в частности, моей собственной работы".

Участники контактной группы на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе.