Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Контактная группа не достигла договоренности о разведении сил в Донбассе

Международная панорама
7 сентября, 17:39 UTC+3
Участники группы констатировали, что перемирие в Донбассе соблюдается
Материал из 1 страницы

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Контактная группа не смогла прийти к договоренности по вопросу разведения вооруженных сил в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщил по итогам заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

"По вопросу разведения сил нет договоренности. По этим пунктам есть совпадение мнений, но остаются и разногласия по формулированию рамочного текста соглашения", - сказал Сайдик.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Участники контактной группы констатировали, что перемирие в Донбассе соблюдается. "Над нашими переговорами светит солнце сегодня. Представители Донбасса были единогласны, что ситуация с безопасность улучшилась. Соблюдается прекращение огня, такое же видение ситуации мы услышали и от руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрула Апакана", - отметил Сайдик.

По его словам, была подтверждена необходимость принять все меры для полного соблюдения режима прекращения огня.

Политическая подгруппа контактной группы обсудила вопросы организации выборов в Донбассе. "Политическая подгруппа обсудила модальность выборов и финансирование избирательной кампании, а также организацию выборов в ДНР и ЛНР с учетом требований безопасности", - сообщил Сайдик. Он также отметил, что стороны "обменялись мнениями по вопросу амнистии".

Спецпредставитель председателя ОБСЕ планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и полпредом РФ в Контактной группе Борисом Грызловым во время визита в российскую столицу 8 сентября. "Это мой первый визит в Москву за этот год, и нужно сказать, что и с российской и с украинской стороной я постоянно обмениваюсь информацией об итогах этого процесса, - сказал он. - Хотелось бы услышать от российской стороны, как она видит перспективы нашей будущей работы и, в частности, моей собственной работы".

Участники контактной группы на встрече в Минске 26 августа заявили о необходимости установления с 1 сентября "бессрочного прекращения огня" в Донбассе.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама