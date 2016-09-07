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СМИ: иранские силовики уничтожили восемь курдских боевиков на северо-западе Ирана

Международная панорама
7 сентября, 18:02 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Кани Сиу. Среди военнослужащих потерь нет
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ТЕГЕРАН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана уничтожили 6 сентября восемь курдских боевиков на северо-западе страны. Об этом сообщило в среду агентство Тасним со ссылкой на руководителя администрации приграничного с Ираком района Сардашт Азиза Хасани.

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По его словам, в результате боестолкновения, которое произошло в районе населенного пункта Кани Сиу, были уничтожены восемь боевиков контрреволюционной Демократической партии иранского Курдистана. "Среди военнослужащих потерь нет", - отметил Хасани.

На северо-западе Ирана, главным образом в провинции Курдистан, действуют несколько экстремистских группировок. Самая крупная из них - группировка "Пежак" (Партия свободной жизни Курдистана) - была создана в 2003 году при участии Рабочей партии Курдистана. Время от времени боевики этой группировки совершают нападения на представителей властей ИРИ, а также на священнослужителей. В июне-июле этого года Корпус "стражей исламской революции" (элитная составляющая ВС ИРИ) провел серию контртеррористических операций, в результате которых были уничтожены несколько десятков курдских боевиков.

В начале августа сообщалось о казни 20 террористов ранее полностью ликвидированной организации "Тоухид ва джихад" ("Единобожие и священная война за веру"). Эта группировка несет ответственность за многочисленные теракты, совершенные в иранских городах Сенендедж (административный центр провинции Курдистан), Хамадан и Зенджан.

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