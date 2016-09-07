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В США утверждают, что РФ непрерывно ведет хакерские атаки

Международная панорама
7 сентября, 18:13 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Как сообщил директор национальной разведки Джеймс Клэппер, атакам подвергаются не только правительственные, но и корпоративные системы
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия непрерывно осуществляет хакерские атаки на компьютерные системы США, причем как правительственные, так и принадлежащие частному сектору. Об этом заявил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.

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"Россияне осуществляют хакерские атаки на наши системы, не только правительственные, но и корпоративные, а также личные, все время", - сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне. Далее Клэппер затронул тему несанкционированного проникновения в компьютерные сети Демократической партии США. При этом он, с одной стороны, косвенным образом возложил ответственность за эту атаку на Россию, с другой, признал, что американские спецслужбы до сих пор не могут точно сказать, кто именно совершил данную вылазку в киберпространстве.

Как напомнил Клэппер, президент США Барак Обама ранее уже говорил, "и я (его) цитирую: "Эксперты возлагают ответственность за это на россиян".

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"Поэтому я не буду по данному вопросу забегать вперед президента, особенно пока (компетентные органы США) ведут расследование", - отметил Клэппер. По его словам, "таким же образом действуют китайцы и другие, включая негосударственных действующих лиц". Кибербезопасность "будет продолжать оставаться огромной проблемой для следующей президентской администрации" США, убежден шеф нацразведки.

В конце июля Клэппер сообщил, что разведка США не знает, кто стоит за взломом серверов и хищения переписки членов Национального комитета Демократической партии США (НКДП).

Между тем президент России Владимир Путин на днях опроверг выводы о причастности Москвы к хакерским атакам на системы Демократической партии в преддверии ноябрьских выборов в США.

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