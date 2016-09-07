Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп в августе привлек на нужды своей кампании около $90 млн

Международная панорама
7 сентября, 19:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Такая сумма набрана за счет пожертвований сторонников, а также с помощью специальных благотворительных мероприятий, организованных совместно с Национальным республиканским комитетом
Материал из 1 страницы
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп

© Andrew Renneisen/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп за прошедший месяц сумел привлечь на нужды своей кампании по борьбе за Белый дом около $90 млн. Об этом сообщил телеканал Fox News.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа, если он станет президентом

По его данным, такую сумму кампании Трампа удалось собрать в августе за счет пожертвований сторонников, а также с помощью специальных благотворительных мероприятий, организованных совместно с Национальным республиканским комитетом. В июле Трамп собрал таким же образом около $80 млн.

Выступая на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, Трамп отметил, что пожертвовал в августе немало личных финансовых средств на нужды избирательной кампании, не уточнив суммы.

Ранее миллиардер самостоятельно финансировал свою кампанию, однако после того, как все его соперники-республиканцы вышли из борьбы, Трамп объявил, что намерен сотрудничать с Национальным республиканским комитетом и сообща добывать деньги на продолжение гонки. Такой подход принес результаты.

Ранее Трамп заявлял, что готов потратить на участие в борьбе за Белый дом $1 млрд. "Мой доход составляет примерно $400 млн в год, так что какая разница", - говорил бизнесмен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь человек погибли в ДТП в Ленобласти
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Сбербанк: темпы роста и спрос на кредитование МСП остаются на низком уровне
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
Темы дня
Реклама