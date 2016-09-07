Трамп в августе привлек на нужды своей кампании около $90 млн

Латвия будет развивать артиллерию для противостояния РСЗО "Град"Армия и ОПК 7 сентября, 19:46
Джо Павелски назначен капитаном сборной США на Кубок мираСпорт 7 сентября, 19:41
Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта КаираОбщество 7 сентября, 19:32
Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина МироноваМеждународная панорама 7 сентября, 19:15
Священника Грозовского, обвиняемого в педофилии, доставили в МосквуПроисшествия 7 сентября, 19:14
Лавров выразил надежду на положительное решение вопроса о ЯрошенкоПолитика 7 сентября, 19:11
Минюст подтвердил факт проверки "Мемориала" на наличие признаковПолитика 7 сентября, 19:07
Экс-гендиректор "Т Плюс" арестован на два месяца по делу о взяткахПроисшествия 7 сентября, 19:03
Армия России получила очередной вертолет для установки помехАрмия и ОПК 7 сентября, 19:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп за прошедший месяц сумел привлечь на нужды своей кампании по борьбе за Белый дом около $90 млн. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По его данным, такую сумму кампании Трампа удалось собрать в августе за счет пожертвований сторонников, а также с помощью специальных благотворительных мероприятий, организованных совместно с Национальным республиканским комитетом. В июле Трамп собрал таким же образом около $80 млн.
Выступая на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, Трамп отметил, что пожертвовал в августе немало личных финансовых средств на нужды избирательной кампании, не уточнив суммы.
Ранее миллиардер самостоятельно финансировал свою кампанию, однако после того, как все его соперники-республиканцы вышли из борьбы, Трамп объявил, что намерен сотрудничать с Национальным республиканским комитетом и сообща добывать деньги на продолжение гонки. Такой подход принес результаты.
Ранее Трамп заявлял, что готов потратить на участие в борьбе за Белый дом $1 млрд. "Мой доход составляет примерно $400 млн в год, так что какая разница", - говорил бизнесмен.