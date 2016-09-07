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Генпрокуратура Армении обжаловала освобождение россиянина Миронова

Международная панорама
7 сентября, 19:15 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Российский программист объявлен в розыск властями США
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© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕРЕВАН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Генеральная прокуратура Армении опротестовала в Апелляционном суде республики решение суда первой инстанции об освобождении из-под стражи российского программиста Сергея Миронова, который объявлен в розыск властями США. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

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"Генпрокуратура Армении обратилась в Апелляционный суд, опротестовав решение суда первой инстанции", - сказали там.

Как ранее сообщила армянская полиция, Миронов прибыл в Ереван с супругой на отдых и был задержан по запросу американской стороны. В ведомстве сообщили, что "26 августа, в 16:20 (15:20 мск), сотрудниками ГУБОП полиции Армении и линейного отдела полиции по Ереванскому международному аэропорту "Звартноц" в аэропорту задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов".

Как указали в полиции, он "с 11 марта 2016 года на международном уровне разыскивается правоохранительными органами США за совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса" этой страны. По данным правоохранителей, речь идет о предварительном согласии на нарушение закона об экспорте оружия, попытке нарушения закона о контроле над экспортом оружия, предварительном согласии на отмывание денег и отмывание денег. Об обнаружении россиянина полиция уведомила Генеральную прокуратуру Армении и Национальное центральное бюро Интерпола республики.

29 августа суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Армении об аресте Миронова и освободил его из-под стражи в зале суда. 31 августа Миронов вылетел домой. На этот день "у моего подзащитного был обратный билет в Москву", заявил тогда московский адвокат Миронова Карен Нерсисян.

"Решением суда ходатайство о его аресте отклонено, в решении суда мы не нашли никакого запрета о том, что мой подзащитный не имеет права покидать Армению. У нас нет никаких обязательств", - подтвердил юрист.

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