"Над нашими переговорами светит солнце": итоги встречи контактной группы в Минске

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. От очередной встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины никто не ждал сенсаций. После объявленного в очередной раз с 1 сентября режима прекращения огня в Донбассе трудно было рассчитывать на то, что стороны спустя всего неделю смогут еще о чем-либо договориться. Но вышедший после заседания к прессе спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик был явно доволен. "Над нашими переговорами сегодня светит солнце", - заявил он, стоя перед журналистами на залитой солнечными лучами площадке перед зданием, где проходили переговоры.

Перемирие соблюдается

О необходимости установления с начала учебного года режима "бессрочного прекращения огня" в Донбассе участники контактной группы договорились на прошлой встрече в Минске 26 августа.

Мартин Сайдик с удовлетворением отметил, что перемирие поддерживается сторонами, а ситуация во многом улучшилась. "Такое же видение положения мы услышали сегодня на встрече и от руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрула Апакана", - сказал он. При этом, сказал Сайдик, стороны подтвердили также необходимость принять все меры для полного соблюдения "режима тишины" и в дальнейшем.

Тем не менее такого же единодушия в вопросе о разведении сторон продемонстрировано не было. "По вопросу разведения сил нет договоренности. По этим пунктам есть совпадение мнений, но остаются и разногласия по формулировкам рамочного текста соглашения", - сообщил Сайдик.

О необходимости удвоить усилия по отводу вооруженных формирований от линии разграничения призвал в свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, также с удовлетворением отметивший соблюдение сторонами режима прекращения огня. "Отдельные инциденты с неприцельным, как правило, применением оружия говорят о том, что мы должны продолжить усилия по разведению вооруженных формирований сторон конфликта", - подчеркнул он.

Вопрос о разведении вооруженных сил в Донбассе стоит на повестке контактной группы в течение уже нескольких месяцев. Еще 15 июня советники лидеров "нормандской четверки" договорились о разведении сторон конфликта, которое планировалось осуществить до 1 июля. Однако с тех пор удалось согласовать позиции лишь по двум районам из десяти: селу Петровском в ДНР и селу Золотому в ЛНР. Правда, как сообщил на днях полпред ДНР Денис Пушилин, украинская сторона на последней встрече вновь поставила под сомнение возможность отведения вооружений от Петровского.

Эти вопросы, как ожидается, станут одной из тем обсуждения во время внеочередной видеоконференции контактной группы 13 сентября. Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, на ней будут представлены доклады СММ ОБСЕ и офицеров СЦКК о соблюдении "режима тишины".

Энергетики встретятся в Минске

Еще одной позитивной новостью стало сообщение о предстоящей в Минске 21 сентября встрече представителей министерств энергетики Украины и России. Они обсудят проблему восстановления энергоснабжения Донбасса.

Согласован также ряд вопросов восстановления железнодорожного сообщения в регионе. Как проинформировал после встречи Борис Грызлов, речь идет об открытии железнодорожного сообщения Никитовка - Майорское и Попасная - Стаханов. По его словам, обсуждается также открытие направления Горловка - Очеретино. В ближайшее время будет восстановлено движение и по линии Никитовка - Майорское.

Достигнута также договоренность по водоснабжению Луганской области. "При этом до подписания всех необходимых документов подача воды украинской стороной не должна прекращаться", - подчеркнул Грызлов.

Вопрос по пленным вновь отложен

Члены рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам обсуждали проблемы перемещенных лиц и беженцев. Координатор подгруппы Тони Фриш подчеркнул важность достижения долгосрочных решений, направленных на облегчение тяжелой гуманитарной ситуации, особенно в связи с предстоящей зимой, проинформировал Сайдик. Он отметил, что положение особо уязвимых групп и беженцев станет предметом дальнейших переговоров.

Оставлен на будущее и вопрос освобождения пленных. Как написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, "ввиду отсутствия прогресса в деле освобождения заложников Украина предложила поставить этот вопрос как ключевой на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое запланировано на 21 сентября".

Политика: появилась конкретика

Впервые за длительное время по итогам заседания в Минске просочилась и сколько-нибудь конкретная информация о переговорах в рамках политической подгруппы.

Политподгруппа обсуждала не только вопросы "модальности выборов", как односложно информировал Сайдик в течение нескольких месяцев, но и затронула некоторые другие проблемы.

"Политическая подгруппа обсудила модальность выборов и финансирование избирательной кампании, а также организацию выборов в ДНР и ЛНР с учетом требований безопасности", - сообщил он. Сайдик также отметил, что стороны "обменялись мнениями по вопросу амнистии".

Полпред РФ Борис Грызлов в свою очередь подчеркнул, что участники контактной группы должны не ограничиваться только задачами безопасности в зоне конфликта, "но и параллельно проводить меры по политическому урегулированию". "Надо помнить, что то, что мы называем отдельными районами Донецкой и Луганской областей - это не просто территория. Это, даже с учетом покинувших места жительства беженцев и временно перемещенных лиц, - две крупных агломерации (Донецкая и Луганская). Это как минимум три с половиной миллиона людей", - отметил он.

"Не надо себя обманывать, что можно свести позицию и интересы этих миллионов людей к муниципальному масштабу и вопросам местного самоуправления, - подчеркнул Борис Грызлов. - Политическая внутриукраинская проблема должна решаться политическими средствами через соответствующие ситуации демократические механизмы. А эти механизмы, напомню, предусмотрены минскими соглашениями, под которыми стоят подписи представителей ОБСЕ, России, Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Общепризнанных методик и алгоритмов развязки донбасского узла, помимо минских соглашений, сегодня не существует, - заметил полпред РФ. - И мы обязаны приложить все усилия для их реализации в полном объеме, без каких- либо исключений и изъятий".

Сайдик едет в Москву

Отвечая в конце пресс-конференции на вопросы журналистов, Сайдик подтвердил, что уже завтра отправляется в Москву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и полпредом РФ в контактной группе Борисом Грызловым.

"Это мой первый визит в Москву за этот год, и нужно сказать, что и с российской, и с украинской стороной я постоянно обмениваюсь информацией об итогах (мирного) процесса", - сказал он.

"Хотелось бы услышать от российской стороны, как она видит перспективы нашей будущей работы, в частности моей собственной деятельности", - уточнил Мартин Сайдик и, пожалуй, впервые за всю историю минских переговоров завершил свою пресс-конференцию на чрезвычайно оптимистичной ноте: "Пусть всегда будет солнце!".