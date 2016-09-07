Почти 90% французов против того, чтобы Олланд баллотировался на второй срок

ПАРИЖ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Рейтинг популярности президента Франции Франсуа Олланда опустился до критической отметки в свете приближающихся в стране президентских выборов. Почти 90% французов не желают, чтобы он баллотировался на второй срок в 2017 году. Таковы результаты опроса, опубликованного влиятельным социологическим институтом Elabe.

Опрос показывает, что недовольство политикой Олланда выражают не только приверженцы политической оппозиции, но также традиционный электорат Соцпартии: лишь 36% сторонников социалистов считают, что действующий президент должен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Что же касается избирателей правого толка, то 93% из них вообще не рассматривают нынешнего хозяина Елисейского дворца в качестве достойного претендента.

Больше всего недовольство французов вызывает отсутствие каких-либо подвижек в лучшую сторону в сфере экономики. Еще в 2012 году Олланд обещал переломить негативную тенденцию в сфере занятости и обратить вспять кривую безработицы во Франции. Однако правительству социалистов не удалось достичь успеха на этом направлении. Более того, число безработных в стране возросло на полмиллиона человек: был преодолен "психологический" барьер в 10% трудоспособного населения.

Другим главным вызовом для пятилетки Олланда стала безопасность. С января 2015 года в стране произошло три крупных теракта, в результате которых в общей сложности более 230 человек, сотни людей получили ранения. При этом объявленный в стране режим чрезвычайного положения не помог исправить ситуацию: несмотря на все предпринятые меры после терактов в Париже в ноябре 2015 года, полиция и спецслужбы не смогли предотвратить теракт в Ницце 14 июля (в день национального праздника).