Трамп заявил, что его внешняя политика будет основана на дипломатии

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах его внешняя политика будет основана на дипломатии, а не на разрушении. Об этом он сообщил, выступая с речью в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Трамп назвал внешнюю политику президента США Барака Обамы и своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря, "абсолютным провалом". "Политика свержения режимов, которую проводила нынешняя администрация, привела к образованию вакуума" в регионе, и этим воспользовались террористические группировки, такие, как "Исламское государство" (запрещена в РФ), отметил республиканец.

"Политика Клинтон в Ираке, Ливии и Сирии привели лишь к нестабильности, страданиям и смерти", - утверждал он. "Иногда кажется, что на Ближнем Востоке нет страны, в которую Клинтон не хотела бы вторгнуться и свергнуть (в ней властей. - Прим. корр.)", - сказал Трамп. "Моя политика будет основана на дипломатии, а не на разрушении", - добавил он.

Миллиардер также предположил, что другие государства не боятся США, так как не уважают руководство страны. К таким государствам республиканец причислил и РФ. "Россия бросала вызов нынешней администрации при любой возможности, а (президент РФ Владимир) Путин не уважает Обаму и совершенно не уважает Клинтон", - утверждал республиканец. "А в это время Китай становится все более агрессивным, Северная Корея - более опасной и воинственной", - добавил он.

Трамп также обещал, что безопасность США станет для него одним из главных приоритетов в случае победы на президентских выборах, запланированных на 8 ноября. "Мы покажем всему миру, насколько мы гордимся, что мы - американцы", - сказал он.