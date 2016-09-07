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СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США

Международная панорама
7 сентября, 19:59 UTC+3
Как сообщил Reuters, перехват совершавшего "регулярное патрулирование" самолета ВМС США был "небезопасным и непрофессиональным"
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Истребитель Су-27

Истребитель Су-27

© Александр Рюмин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский истребитель Су-27 совершил перехват американского морского патрульного самолета P-8 Poseidon в небе над Черным морем. Об этом заявили агентству Reuters представители американского военного ведомства.

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По версии не названного по имени представителя, перехват совершавшего "регулярное патрулирование" самолета ВМС США был "небезопасным и непрофессиональным". При этом представители Минобороны США сообщили, что в течение 12 часов полета летательные аппараты постоянно между собой взаимодействовали.

В данный момент с пилотом беседуют представители Пентагона и решается вопрос о том, будет ли поднята тема этого перехвате во время переговоров с российской стороной.

На расстоянии 3-х метров

При этом утверждается, что  Су-27 подлетел к P-8 Poseidon на расстояние в 3 метра. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель пресс- службы Пентагона.

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"Примерно в 11:20 утра (без уточнения, о каком часовом поясе идет речь - прим. ТАСС) 7 сентября российский Су-27 осуществил небезопасный перехват P-8 Poseidon ВМС США, который выполнял регулярные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем", - утверждал собеседник агентства.

По его версии, "во время перехвата, который длился около 19 минут, Су-27 первоначально держал расстояние в 30 футов (27,4 метра), а затем подлетел ближе и находился в пределах 10 футов (3 метра) от P-8, что считается небезопасным и непрофессиональным".

Инцидент с "Ярославом Мудрым"

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Фрэнк Горенц заявил, что авиация РФ перехватывает американские военные самолеты по большей части профессионально. "Мы часто встречаемся с русскими (самолетами - прим. корр.) в международном воздушном пространстве и за его пределами, - отметил он. - Большинство таких перехватов по-прежнему являются профессиональными, но время от времени возникают дискуссии по поводу профессионализма отдельных экипажей, действия которых заставляют нас обращать на них внимание и задаваться вопросом: "Что же они делают?".

ТАСС комментариями Минобороны РФ пока не располагает. 

Ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал Игорь Конашенков заявил, что все полеты российских самолетов проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

 
 
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